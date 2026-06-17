Маркетплейсы предлагают штрафовать на 400 тысяч рублей за ценовое давление

Власти планируют ввести штрафы для маркетплейсов до 400 тысяч рублей за ценовое давление на продавцов. Об этом пишет Forbes. Первый зампред думского комитета по экономполитике Надежда Школкина в комментарии RTVI пояснила: принцип здесь предельно прост — не нарушай, и штрафа не будет. А ее коллега Станислав Наумов считает, что проблему эффективнее решать через переговоры, а не через наказания.