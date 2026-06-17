Маму Бабули пустят на ЧМ: Америка услышала историю вратаря, который остановил Испанию

«Кабовердианцы в Америке и по всей диаспоре праздновали мужество и стойкость “Голубых акул”, к которым присоединились футбольные болельщики со всего мира. Эта радость была несколько омрачена, когда Возинья со слезами на глазах рассказал, что его собственная мать не смогла лично посмотреть на легендарное выступление своего сына из-за проблем с визой. Ни одна мать не должна упускать шанс увидеть, как её ребёнок входит в историю», — цитирует Джеффриса The Guardian.