Уехавшая из России Лазарева* расплакалась из-за отключения света за неуплату

Телеведущая Татьяна Лазарева*, уехавшая из России, рассказала о слезах из-за отключения электричества. Пост об этом она написала в своем Telegram-канале.
— Я что-то опять сегодня проснулась с утра грустная, поплакала даже, но потом села и разобрала по косточкам все причины моей грусти, а когда я поняла, из-за чего я конкретно грущу, то мне сразу стало легче, — написала Лазарева*.
Она пояснила, что электричество отключили из-за того, что полгода назад не смогли списать деньги со счета, поскольку их там не было. К причинам грусти телеведущая также отнесла отсутствие звонков от детей и внуков, а также то, что у нее не растут огурцы, а розы уничтожили гусеницы. Свое состояние она охарактеризовала как дофаминовую яму, передает Lenta.ru.
5 марта столичный суд снова заочно назначил наказание телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Ранее Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом.