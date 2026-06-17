Уехавшая из России Лазарева* расплакалась из-за отключения света за неуплату

Она пояснила, что электричество отключили из-за того, что полгода назад не смогли списать деньги со счета, поскольку их там не было. К причинам грусти телеведущая также отнесла отсутствие звонков от детей и внуков, а также то, что у нее не растут огурцы, а розы уничтожили гусеницы. Свое состояние она охарактеризовала как дофаминовую яму, передает Lenta.ru.