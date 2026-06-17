Изнасилование в доме наследника: дворец отказался комментировать приговор

Норвежская королевская семья отказалась давать комментарии по поводу приговора, вынесенного Мариусу Боргу Хейби — сыну наследной принцессы Метте-Марит. Об этом сообщает BBC News.
Как отмечается в публикации, Хейби был приговорен к четырем годам лишения свободы по делу об изнасилованиях, побоях и других преступлениях. Один из эпизодов, фигурировавших в деле, произошел в доме наследного принца Хокона, который считается будущим королем страны.
После вынесения судебного решения журналисты BBC News обратились за комментарием к представителям королевского дома. Однако официальный представитель семьи сообщил, что никаких заявлений по поводу итогов процесса делаться не будет.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в Норвегии. По оценке исследователя репутационных вопросов Пегги Симчич Бренн из Норвежской школы менеджмента, произошедшее стало серьезным испытанием для монархии и самой семьи.
Королевский обозреватель норвежского издания Se og Hør Каролине Вагле считает, что судебный процесс заметно сказался на восприятии королевской семьи обществом. Вместе с тем она отметила, что значительная часть внимания сейчас сосредоточена на состоянии здоровья Метте-Марит.
По данным BBC News, наследная принцесса недавно перенесла серьезную операцию, поэтому обсуждение ее самочувствия в норвежском обществе во многом затмило реакцию на вынесенный Мариусу Боргу Хейби приговор и его последствия для репутации королевской семьи.
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