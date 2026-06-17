Изнасилование в доме наследника: дворец отказался комментировать приговор

Как отмечается в публикации, Хейби был приговорен к четырем годам лишения свободы по делу об изнасилованиях, побоях и других преступлениях. Один из эпизодов, фигурировавших в деле, произошел в доме наследного принца Хокона, который считается будущим королем страны.