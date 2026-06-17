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Уроженец Богородска Сергей Денисов дисквалифицирован за участие в азартных играх

Футзалист делал ставки на тотализаторе.

Сразу пять футзалистов и тренер МФК «Ухта» подверглись дисквалификации за ставки на тотализаторе. Среди них — уроженец Богородска Сергей Денисов.

В среду состоялось заседеание комитета по этике РФС, на котором санкциям подверглись три футзалиста КПРФ (Даниил Ильин, Янар Асадов, Олег Безруков), два игрока «Ухты» (Сергей Денисов, Дмитрий Хусаинов), а также главный тренер ухтинцев Вадим Яшин.

Согласно статье 18 регламента РФС по этике, все они нарушили запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных игр.

28-летний Денисов, ставший с «Ухтой» двукратным чемпионом России, отделался довольно мягким наказанием. Он подвергся реальной дисквалификации на 6 месяцев, после чего будет действовать условная спортивная санцкция сроком 30 месяцев.

Соответственно, после 17 декабря наш земляк уже сможет выйти на площадку.

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