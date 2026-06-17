Подавший сигнал бедствия над Чёрным морем лайнер Smartavia появился на радарах

Пассажирский Boeing 737−800 авиакомпании Smartavia, подавший сигнал бедствия в небе над акваторией Чёрного моря, на некоторое время, появился на радарах. Как сообщает SHOT, сейчас борт может вырабатывать топливо перед посадкой в Сочи.