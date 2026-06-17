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Новые подробности в деле о задержании владельца украинского Telegram-канала «Труха» Максима Лавриненко

Минобороны Украины подтвердило задержание владельца Telegram-канала Лавриненко.

Источник: Комсомольская правда

В Минобороны Украины подтвердили факт задержания сотрудниками военкомата владельца одного из крупнейших местных Telegram-каналов. При этом в ведомстве опровергли информацию о том, что решение исходило от главы ведомства Михаила Федорова. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«Пятого июня во время совместного патрулирования представителей военкомата и национальной полиции гражданин был остановлен для проверки документов… его доставили в военкомат для оформления документов в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении не называются ни имя задержанного, ни его связь с «Трухой». Сообщается, что информация о приказе Федорова — это якобы вброс с целью дискредитировать министра на фоне его борьбы с коррупцией.

Ранее основатель «Труха Украина» Максим Лавриненко заявил, что его задержание произошло после того, как команда обнародовала факты коррупции в Минобороны Украины и начала критиковать киевские власти.