Клюква цветёт в Керженском заповеднике в Нижегородской области

Из-за цветения кажется, будто болотные кочки покрыты розовой дымкой, отмечают специалисты. Они предполагают, что клюкву по-английски называют журавлиной ягодой, потому что её цветы в раскрытом виде похожи на голову журавля с длинным клювом: пестик и тычинки в цветке направлены книзу, тогда как лепестки загибаются вверх.