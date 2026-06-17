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Клюква цветёт в Керженском заповеднике в Нижегородской области

В середине июня можно найти несколько поколений ягоды, даже прошлогоднюю, говорят специалисты заповедника.

В Керженском заповеднике на болотистой местности происходит цветение клюквы.

Об этом сообщает заповедник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из-за цветения кажется, будто болотные кочки покрыты розовой дымкой, отмечают специалисты. Они предполагают, что клюкву по-английски называют журавлиной ягодой, потому что её цветы в раскрытом виде похожи на голову журавля с длинным клювом: пестик и тычинки в цветке направлены книзу, тогда как лепестки загибаются вверх.

В середине июня 2026 года на керженских болотах встречаются разные «поколения» клюквы: цветки, завязи плодов, первые сформировавшиеся зелёные ягоды и прошлогодние красные. Ягоды смогли сохраниться зимой, поскольку содержат бензойную кислоту — она является природным консервантом, говорится в сообщении заповедника.

Как сообщалось ранее, турпоток в Керженский заповедник за четыре года увеличился вдвое.