Клюква цветёт в Керженском заповеднике в Нижегородской области

В Керженском заповеднике на болотистой местности происходит цветение клюквы.
Об этом сообщает заповедник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Из-за цветения кажется, будто болотные кочки покрыты розовой дымкой, отмечают специалисты. Они предполагают, что клюкву по-английски называют журавлиной ягодой, потому что её цветы в раскрытом виде похожи на голову журавля с длинным клювом: пестик и тычинки в цветке направлены книзу, тогда как лепестки загибаются вверх.
В середине июня 2026 года на керженских болотах встречаются разные «поколения» клюквы: цветки, завязи плодов, первые сформировавшиеся зелёные ягоды и прошлогодние красные. Ягоды смогли сохраниться зимой, поскольку содержат бензойную кислоту — она является природным консервантом, говорится в сообщении заповедника.
Как сообщалось ранее, турпоток в Керженский заповедник за четыре года увеличился вдвое.