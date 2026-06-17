Экономист озвучил прогноз по снижению ключевой ставки на следующий год

Эксперт отметил, что при оптимистичном сценарии (более крепком рубле) ставка может уйти к нижней границе прогноза или даже преодолеть психологический барьер и опуститься ниже 10%. Однако, по его мнению, такой сценарий маловероятен. При этом жесткий сценарий предполагает ставку 11% и выше.