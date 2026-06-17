Экономист озвучил прогноз по снижению ключевой ставки на следующий год

В следующем году ключевая ставка составит 10−10,5% в базовом сценарии. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Илья Федоров.
Эксперт отметил, что при оптимистичном сценарии (более крепком рубле) ставка может уйти к нижней границе прогноза или даже преодолеть психологический барьер и опуститься ниже 10%. Однако, по его мнению, такой сценарий маловероятен. При этом жесткий сценарий предполагает ставку 11% и выше.
«На снижение курса рубля цены реагируют гораздо быстрее, и мы считаем, что ставка будет находиться в данном случае в рамках нашего базового сценария в районе 10−10,5%. Оставлять ставку на уровне 11% или выше Банку России будет сложно, все-таки экономика находится в достаточно зажатом состоянии», — подчеркнул Федоров.
RT сообщил, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.