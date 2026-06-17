Писториус анонсировал в ноябре учения по переброске войск к границам Литвы

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в ноябре ФРГ проведет военные учения Grand Eagle 2026, в ходе которых будет отработана переброска подразделений Бундесвера через территорию Польши к литовской границе.
«В общей сложности по дорогам будут перемещаться 1,2 тыс. военнослужащих, около 60 единиц гусеничной и 200 единиц колесной техники», — сказал он на пресс-конференции в Варшаве после подписания германо-польского соглашения в сфере обороны.
По словам Писториуса, проведение таких мероприятий способствует укреплению потенциала сдерживания в рамках НАТО.
Ранее KP.RU сообщал, что в зоне Сувалкского коридора с 16 по 26 июня пройдут совместные военные маневры Польши, Литвы и Франции. Учения получили символичное название «Отважный кабан». Особое внимание будет уделено повышению уровня боевой готовности стран-участниц.