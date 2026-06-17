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Подавший сигнал бедствия самолёт Smartavia приземлился в Сочи

Самолёт авиакомпании Smartavia, который подал сигнал бедствия в небе над Чёрным морем, вернулся в Сочи — аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Экипаж самолёта Boeing 737−800 авиакомпании Smartavia, выполняющего рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

Причиной названа техническая неисправность. Воздушное судно совершило благополучную посадку.

Boeing 737−800 с номером 5N164 выполнял рейс из Сочи в Архангельск. На борту, предварительно, находится 189 человек. Около 23:00 экипаж отправил сигнал 7700. Такой код в авиации обозначает чрезвычайную или аварийную ситуацию. Сразу после этого самолёт пропал с радаров, но через некоторое время вернулся. Отмечалось, что он может вырабатывать топливо перед посадкой.

Причины инцидента уточняются. Официальных комментариев от перевозчика пока не поступало.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.