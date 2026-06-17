Стало известно отношение россиян к закону о домашнем насилии

360.ru сообщил, что все больше мужчин подают требования о выплате алиментов на своих бывших жен. В соответствии с законом экс-супруг вправе требовать алименты на свое содержание от бывшей жены, если он потерял трудоспособность в период брака или в течение года после развода. Хотя изначально эта норма была введена для защиты женщин, в последние годы ею стали активно пользоваться мужчины.