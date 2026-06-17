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Стало известно отношение россиян к закону о домашнем насилии

Депутат Горячева: подавляющее число россиян поддержали закон о домашнем насилии.

Источник: Комсомольская правда

Подавляющее большинство россиян поддерживают появление в стране закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала депутат Госдумы Ксения Горячева.

По ее словам, поддержка появления закона говорит не об общественной дискуссии, а о требованиях россиян.

«Общество уже очень хорошо понимает цену бездействия. Такая поддержка закона появилась не на ровном месте — за этими цифрами ужас от трагедий женщин, которые годами жили в ситуации угроз и насилия и погибли от рук близких людей. За этими цифрами ужас детей, которые становятся свидетелями насилия, теряют родителей и потом годами живут с последствиями этих событий», — отметила парламентарий.

360.ru сообщил, что все больше мужчин подают требования о выплате алиментов на своих бывших жен. В соответствии с законом экс-супруг вправе требовать алименты на свое содержание от бывшей жены, если он потерял трудоспособность в период брака или в течение года после развода. Хотя изначально эта норма была введена для защиты женщин, в последние годы ею стали активно пользоваться мужчины.