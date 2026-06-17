На Урале студент колледжа заказал пиццу на имя Гитлера, а после раскаивался перед полицией

На Урале студента колледжа арестовали на пять суток после заказа пиццы на имя Адольфа Гитлера. Об этом, ссылаясь на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пишет ТАСС в среду, 17 июня.