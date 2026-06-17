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На Урале студент колледжа заказал пиццу на имя Гитлера, а после раскаивался перед полицией

Молодого человека также уличили в демонстрации свастики.

Источник: Клопс.ru

На Урале студента колледжа арестовали на пять суток после заказа пиццы на имя Адольфа Гитлера. Об этом, ссылаясь на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пишет ТАСС в среду, 17 июня.

"Судья Ленинского района Нижнего Тагила, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала виновным местного жителя в распространении нацистской символики.

Он не только представлялся главарём Третьего рейха при заказе пиццы в торговом центре, но и демонстрировал свастику в интернете и по месту учёбы.

Собственные грехи сразу полностью признал и раскаялся, заверив, что подобного больше не повторится. Вместо максимальных 15 суток ближайшие 5 он проведёт в спецприёмнике МВД для административных правонарушителей", — заявили в ведомстве.

Молодой человек учится в строительном колледже на электрика. Вопрос о том, продолжит ли он получать образование, должны решить в ближайшее время.

Студенты в Польше принесли на рождественскую ярмарку пряники в форме свастики. Ролики очевидцев быстро разошлись по сети и вызвали скандал.