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«Люди мучаются, а вы в кабинете сидите»: Премьер Дагестана устроил разнос главе минздрава после жалоб жителей

Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов раскритиковал работу регионального Минздрава из-за очередей и жалоб жителей на больницы. Видео с заседания опубликовала пресс-служба правительства республики.

Источник: Life.ru

В Дагестане главу Минздрава раскритиковали из-за жалоб пациентов. Видео © Telegram / Правительство Дагестана.

На заседании кабмина Рамазанов обратился к врио министра здравоохранения Ярославу Глазову. Премьер указал на обращения граждан из-за проблем с электронной записью к врачу в онкоцентре, женских консультациях и других медучреждениях.

«Почему вы уже два года руководите министерством, а меры не принимаются? Просто об этой проблеме вы не думаете. Вы в кабинете у себя хорошо сидите, а люди мучаются в очередях», — заявил Рамазанов.

По словам председателя правительства, жители вынуждены приезжать в больницы с 3−4 утра, чтобы получить талон, попасть на приём или сдать анализы. Он назвал такую ситуацию неприемлемой. Рамазанов также указал на проблемы с лекарственным обеспечением, задержки поставок инсулина и дефицит препаратов. Кроме того, он отдельно остановился на состоянии палат в детской многопрофильной больнице.

Премьер сообщил и о жалобах жителей на коррупцию в медучреждениях. По словам граждан, для получения качественной помощи пациентам приходится «обращать на себя внимание» денежными вознаграждениями. Глазов назвал ситуацию контролируемой. Рамазанов в ответ заявил, что многочисленные обращения жителей говорят об обратном.

Магомед Рамазанов был утверждён на пост главы Минздрава Дагестана в мае. Кандидатуру представил временно исполняющий обязанности главы региона Фёдор Щукин. Он отметил опыт Рамазанова и его работу по координации ликвидации последствий паводков в республике.

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