Холдинг «Вертолеты России» поставит 21 Ми-171 для иранского Красного Полумесяца

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) подписал документы на поставку 21 гражданского вертолета Ми-171 для общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
— Сегодня подписаны документы на поставку для национального общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран двадцати одной машины, первые из которых планируется передать заказчику в 2027 году, — отметил гендиректор холдинга Николай Колесов.
В компании добавили, что Иран является давним партнером Ростеха и холдинга «Вертолеты России». В исламской республике эксплуатируются десятки гражданских вертолетов российского производства, которые используются в ключевых отраслях экономики, передает ТАСС.
15 июня во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Дональд Трамп сообщил о подписании меморандума между США и Ираном и отметил, что Ормузский пролив полностью откроют для судов 19 июня. Согласно информации журналистов, этот документ подразумевает снятие нефтяных санкций с Ирана, разморозку активов страны в размере 25 миллиардов долларов и остановку ядерной программы.