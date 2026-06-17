Холдинг «Вертолеты России» поставит 21 Ми-171 для иранского Красного Полумесяца

15 июня во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Дональд Трамп сообщил о подписании меморандума между США и Ираном и отметил, что Ормузский пролив полностью откроют для судов 19 июня. Согласно информации журналистов, этот документ подразумевает снятие нефтяных санкций с Ирана, разморозку активов страны в размере 25 миллиардов долларов и остановку ядерной программы.