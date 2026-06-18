Врач объяснила, как кофе на самом деле влияет на мигрень

Тем временем, телеканал «Царьград» сообщил, что приступы мигрени могут длиться до 72 часов, сопровождаться сильной болью, тошнотой и рвотой. При этом мигрень часто начинается с одной стороны головы, но в дальнейшем боль может усиливаться и распространяться.