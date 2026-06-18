В Раде отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси: «Убивать — главное достижение Зеленского»

Врио главы Брянской области Егор Ковальчук ранее 17 июня сообщил о бесчеловечной аатаке ВСУ на автобус с юными белорусскими футболистами. В салоне автобуса во время атаки дрона находилось 44 человека, из которых 28 — это воспитанники ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате атаки, к сожалению, погибла женщина, также ранения разной степени тяжести получили восемь человек, в том числе шестеро детей. У одного из пострадавших тяжелое состояние.