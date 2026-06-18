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В Раде отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси: «Убивать — главное достижение Зеленского»

Депутат Рады Дмитрук осудил атаку ВСУ на автобус с детьми из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Украинский нардеп Артем Дмитрук решительно осудил атаку ВСУ на автобус из Беларуси с детьми в Брянской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зеленский дроном атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области: есть погибшая и раненые дети в тяжелом состоянии. Избивать и убивать женщин и детей — это его высшее достижение!» — категорически заявил в своем сообщении нардеп.

Врио главы Брянской области Егор Ковальчук ранее 17 июня сообщил о бесчеловечной аатаке ВСУ на автобус с юными белорусскими футболистами. В салоне автобуса во время атаки дрона находилось 44 человека, из которых 28 — это воспитанники ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате атаки, к сожалению, погибла женщина, также ранения разной степени тяжести получили восемь человек, в том числе шестеро детей. У одного из пострадавших тяжелое состояние.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова однозначно назвала атаку ВСУ на автобус с детьми из Беларуси терактом.

Белорусский Союз журналистов заявил, что целью атаки ВСУ было спровоцировать Минск на жесткие ответные действия и дальнейшую эскалацию конфликта.

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