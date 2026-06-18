La Opinion: Месси расплакался после гола алжирцам из-за болезни отца

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Причиной, по которой нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси расплакался после первого забитого мяча в ворота команды Алжира в матче группового этапа чемпионата мира, могла стать болезнь отца. Об этом сообщила газета La Opinion.
Отмечается, что состояние 67-летнего Хорхе Месси ухудшилось на этой неделе. При этом точный характер заболевания не называется.
Ранее ТАСС сообщал, что Месси оформил хет-трик в матче с алжирцами и повторил рекорд турнира по числу голов. После игры аргентинец признался, что слезы после первого забитого мяча были вызваны причиной, которая не связана с футболом.