Что можно и нельзя делать на Дорофея Огуречника 18 июня 2026 года

Острые предметы — под запрет. Это самый серьезный запрет Дорофеева дня. Не берите в руки ножи, ножницы, иголки или вилы. В народе верили, что острый металл в этот день становится проводником зла и может «перерезать» семейную удачу. Отложите рукоделие и ремонт. Синдром «соседей по комнате»: как понять, что вы разлюбили друг друга, и можно ли это вылечить без разводаНикаких ссор и сплетен. Слова в этот день имеют особый вес. Грубое слово или раскрытие чужой тайны могут вернуться бумерангом болезней или раздором. Считалось, что за болтливость может появиться «типун» на языке. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуМолчание о снах. Если вам приснилось что-то яркое или тревожное в ночь на 18 июня — держите это в себе. Плохое сновидение, рассказанное вслух, по примете, обязательно сбудется. Хороший сон, наоборот, «испугается» и не материализуется. Если приснился кошмар, прочитайте молитву святому Дорофею. Ночные прогулки и контакты с незнакомцами. После полуночи наши предки старались не выходить из дома. Считалось, что в короткие летние ночи активизируется нечистая сила, которая может принять человеческий облик. Встреча с ней сулила болезни и неудачи. Как распознать нарцисса в начале отношений: 7 явных признаковСпонтанные начинания. День не подходит для импульсивных стартов и авантюр. Без четкого плана новое дело провалится. Лучше посвятить день подготовке и обдумыванию. Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать, чтобы исключить скрытый дефицит.