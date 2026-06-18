Что можно и нельзя делать в Дорофеев день 18 июня на самую короткую ночь в году

Православная церковь 18 июня вспоминает святого Дорофея. В народе празднуют Дорофеев день. Вместе с тем есть еще одно название — Воробьиная ночь. Все дело в том, что вс 17 на 18 июня самая короткая ночь в году.
Что нельзя делать 18 июня.
Запрещено спорить и ссориться, так как восстановить отношения будет сложно. Не рекомендуется рассказывать сны. Плохой сон, как считалось, может стать реальностью. А еще нельзя брать острые предметы. Предки верили, что они могут привлечь несчастье в дом.
Что можно делать 18 июня.
По традиции, в названный день было принято полоть грядки. Была определенная примета. Так, если уделить внимание огороду 18 июня, то сорняки больше не будут расти.
Согласно приметам, пчелы, которые не вылетают из ульев, указывают на дождь. В том случае, если солнце выглянуло вечером, то погода будет плохой.
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