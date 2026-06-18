В России завершается основной период ЕГЭ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года завершится экзаменами по информатике и иностранным языкам (устная часть), которые пройдут 18 и 19 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
«Основные дни основного периода ЕГЭ 2026 года 18 и 19 июня завершают экзамены по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Данные экзамены проводятся в компьютерной форме», — говорится в сообщении.
Экзамены пройдут во всех регионах России и в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. Для их организации будет задействовано 4 033 пункта проведения экзаменов (ППЭ), более 150 тыс. организаторов и других работников ППЭ. Мониторинг хода ЕГЭ будут вести более 12 тыс. общественных наблюдателей.
Экзамен по информатике 18 июня сдадут около 147 тыс. участников. Работа состоит из 27 заданий с краткими ответами и выполняется с помощью компьютера. На выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Каждому участнику предоставляется автоматизированное рабочее место без выхода в интернет с установленным специализированным программным обеспечением «Станция КЕГЭ», а также набором стандартного ПО: текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц и среды программирования на языках C#, C++, Pascal, Java, Python. Для снижения нагрузки на зрение участникам выдадут черновики. Минимальный балл по информатике — 40.
Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам 19 июня планируют сдавать более 83 тыс. человек. Экзамен проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Процедура автоматизирована: участники выполняют работу на компьютере с установленной станцией записи ответов и аудиогарнитурой. Продолжительность устной части по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам составляет 17 минут, по китайскому — 14 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время может быть увеличено на 30 минут. Минимальный балл по иностранному языку — 22, при этом письменная и устная части оцениваются в совокупности (письменный экзамен прошел 15 июня).
Во всех аудиториях, где проходят экзамены, будет осуществляться видеонаблюдение. Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели, в том числе представители родительской общественности, сотрудники Рособрнадзора и подведомственных организаций.