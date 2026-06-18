В России завершается основной период ЕГЭ

Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам 19 июня планируют сдавать более 83 тыс. человек. Экзамен проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Процедура автоматизирована: участники выполняют работу на компьютере с установленной станцией записи ответов и аудиогарнитурой. Продолжительность устной части по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам составляет 17 минут, по китайскому — 14 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время может быть увеличено на 30 минут. Минимальный балл по иностранному языку — 22, при этом письменная и устная части оцениваются в совокупности (письменный экзамен прошел 15 июня).