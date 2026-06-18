В Роскосмосе выразили соболезнования родным летчика-космонавта Самокутяева

«Руководство и коллектив госкорпорации “Роскосмос” выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Михайловича», — говорится в сообщении.
В Роскосмосе уточнили, что у Самокутяева остались жена и дочь.
Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. С 1992 по 1998 год проходил службу на летных должностях Военно-воздушных сил Министерства обороны Российской Федерации в Дальневосточном военном округе. В 2000—2003 годах — начальник отделения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. С 2005 по 2020 год работал космонавтом-испытателем. На протяжении ряда лет был командиром, заместителем командира отряда космонавтов.
В 2011 году совершил свой первый полет в космос в качестве командира корабля «Союз ТМА-21» с позывным Тарханы. В 2014 году совершил второй полет в космос в качестве командира корабля «Союз ТМА-14М» с выходом в открытый космос продолжительностью более 10 часов. В 2020—2021 годах был депутатом Государственной думы VII созыва, членом комитета по обороне. В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной думы VIII созыва.
Герой Российской Федерации (2012 год), почетный гражданин Пензы и города Гагарина Смоленской области.