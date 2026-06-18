В Роскосмосе выразили соболезнования родным летчика-космонавта Самокутяева

В 2011 году совершил свой первый полет в космос в качестве командира корабля «Союз ТМА-21» с позывным Тарханы. В 2014 году совершил второй полет в космос в качестве командира корабля «Союз ТМА-14М» с выходом в открытый космос продолжительностью более 10 часов. В 2020—2021 годах был депутатом Государственной думы VII созыва, членом комитета по обороне. В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной думы VIII созыва.