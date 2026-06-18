С рекордами, но без голов. Роналду не забил в первом матче португальцев на ЧМ

Также Роналду стал самым возрастным футболистом из Европы, который принял участие в матче чемпионата мира. Португалец превзошел достижение бывшего вратаря сборной Северной Ирландии Пата Дженнингса, который провел последнюю игру на турнире в 1986 году. Вратарю исполнился 41 год в день заключительной игры на чемпионате мира того года, Роналду исполнился 41 год в феврале. Также Роналду стал самым возрастным полевым футболистом, вышедшим в стартовом составе на матч чемпионата мира. Он вышел на поле в возрасте 41 года и 132 дней. По этому показателю нападающий уступает только бывшему вратарю сборной Египта Эссаму Эль-Хадари, который на турнире 2018 года в России вышел с первых минут на заключительную встречу группового этапа против команды Саудовской Аравии (1:2) в возрасте 45 лет и 161 дня.