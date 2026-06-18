С рекордами, но без голов. Роналду не забил в первом матче португальцев на ЧМ

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии в дебютном матче на чемпионате мира 2026 года сыграла вничью с командой ДР Конго со счетом 1:1. Капитан и нападающий португальцев Криштиану Роналду провел полный матч, установил несколько рекордов, но не смог забить первый гол на мировом первенстве.
Накануне главный соперник Роналду, аргентинский нападающий Лионель Месси, оформил хет-трик в матче с командой Алжира (3:0). Благодаря этому Месси сравнялся с немцем Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира, у обоих стало по 16 мячей. Болельщики могли ожидать от португальца если не меньшего, то хотя бы одного гола. Однако Роналду, проведший на поле всю игру, отличиться не смог. При этом у него было два не самых опасных момента за всю игру.
Как только Роналду появился на поле, то сразу установил два рекорда. Капитан сборной Португалии повторил достижение Месси — оба футболиста сыграли на шестом чемпионате мира в карьере. Матч с командой ДР Конго стал для Роналду 23-м на мировых первенствах, он вышел на четвертое место по этому показателю, сравнявшись с итальянцем Паоло Мальдини. Португалец уступает Месси (27), немцу Лотару Маттеусу (25) и Клозе (24).
Также Роналду стал самым возрастным футболистом из Европы, который принял участие в матче чемпионата мира. Португалец превзошел достижение бывшего вратаря сборной Северной Ирландии Пата Дженнингса, который провел последнюю игру на турнире в 1986 году. Вратарю исполнился 41 год в день заключительной игры на чемпионате мира того года, Роналду исполнился 41 год в феврале. Также Роналду стал самым возрастным полевым футболистом, вышедшим в стартовом составе на матч чемпионата мира. Он вышел на поле в возрасте 41 года и 132 дней. По этому показателю нападающий уступает только бывшему вратарю сборной Египта Эссаму Эль-Хадари, который на турнире 2018 года в России вышел с первых минут на заключительную встречу группового этапа против команды Саудовской Аравии (1:2) в возрасте 45 лет и 161 дня.
Роналду не забивает на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы — уже на протяжении 10 игр. При этом если он сможет отличиться на текущем мировом первенстве, то войдет в историю как первый футболист, забивавший голы на шести чемпионатах мира. У Месси, к примеру, нет такого достижения — аргентинец остался без забитых мячей по итогам турнира 2010 года.
Нововведения и первые голы.
Сборная Португалии мощно начала встречу и открыла счет уже на 6-й минуте, отличился Жоау Невеш. После этого игра успокоилась, и у португальцев опасных моментов было все меньше, зато они стали появляться у их соперников.
На 5-й добавленной к первому тайму минуте конголезцы усилиями Йоана Висса сравняли счет. Этот гол стал первым для сборной ДР Конго на чемпионатах мира. Конголезцы во второй раз принимают участие в мировом первенстве, в 1974 году (тогда страна называлась Заир) команда на групповой стадии всухую проиграла шотландцам (0:2), югославам (0:9) и бразильцам (0:3). Бывший футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда на поле не появился.
В этом матче главный арбитр из Катара Абдулрахман Аль-Джассим назначил первый угловой за задержку времени. В начале второго тайма конголезцы начали разыгрывать мяч от ворот, но не уложились в установленный лимит в 5 секунд. Это правило действует на чемпионатах мира впервые.
Сборные Португалии и ДР Конго выступают в группе K вместе с командами Узбекистана и Колумбии, которые проведут матч между собой в ночь на 18 июня по московскому времени. В следующем туре португальцы 23 июня сыграют против сборной Узбекистана, команда ДР Конго в ночь на 24 июня встретится с колумбийцами.