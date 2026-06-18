«Это только вредит делу»: Михалков высказался о кино на тему СВО

Режиссер Никита Михалков заявил, что создание художественных фильмов о событиях специальной военной операции требует особой ответственности и внимательного подхода. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции в Екатеринбурге.
По словам Михалкова, сама тема имеет большое общественное значение, однако попытки воспользоваться ее актуальностью для создания некачественного кино могут принести больше вреда, чем пользы. Режиссер подчеркнул, что в подобных проектах недопустима поверхностная работа.
Он также обратил внимание на различия между документальным и художественным кино. По мнению Михалкова, документальные фильмы необходимы для фиксации происходящих событий и сохранения свидетельств, тогда как художественные картины требуют более глубокого осмысления материала.
В качестве примера режиссер напомнил, что многие наиболее известные фильмы о Великой Отечественной войне были созданы уже после ее завершения, когда у авторов появилась возможность оценить и осмыслить произошедшее.
Михалков отметил, что приступать к съемкам художественного фильма следует лишь тогда, когда автор ясно понимает тему будущей работы и способен сформулировать собственное высказывание по ней.
Поводом для обсуждения темы стало недавнее выступление Валентина Матвиенко, которая предложила Министерству культуры занять более жесткую позицию в вопросах показа фильмов о специальной военной операции. Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Артем Малащенков обращал внимание на то, что многие такие картины получают возрастное ограничение 18+, что заметно сужает возможности их демонстрации широкой аудитории.
При этом режиссер фактически призвал авторов не торопиться с художественным осмыслением современных событий, подчеркнув, что серьезное кино требует времени, внутренней подготовки и четкого понимания того, какую мысль создатели хотят донести до зрителя.
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