«Это только вредит делу»: Михалков высказался о кино на тему СВО

Поводом для обсуждения темы стало недавнее выступление Валентина Матвиенко, которая предложила Министерству культуры занять более жесткую позицию в вопросах показа фильмов о специальной военной операции. Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Артем Малащенков обращал внимание на то, что многие такие картины получают возрастное ограничение 18+, что заметно сужает возможности их демонстрации широкой аудитории.