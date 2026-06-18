Нижегородка Кристина Завиваева выиграла бронзу первенства России по шахматам

В турнире девочек до 13 лет участвовали 52 шахматистки. Воспитанница нижегородской спортшколы № 9 Кристина Завиваева выиграла пять поединков, три партии завершила вничью и потерпела только одно поражение от будущей чемпионки. С 6,5 очками она заняла третье место. Золото и серебро завоевали москвички Варвара Макеева (7,5 очка) и Любовь Фролова (7).