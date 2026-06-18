Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка Кристина Завиваева выиграла бронзу первенства России по шахматам

Для региона спортсменка принесла единственную медаль.

Источник: Нижегородская правда

С 13 по 17 июня в селе Бунырёво Тульской области проходило первенство России по шахматам среди школьников от 7 до 17 лет, где отличилась наша землячка Кристина Завиваева.

В турнире девочек до 13 лет участвовали 52 шахматистки. Воспитанница нижегородской спортшколы № 9 Кристина Завиваева выиграла пять поединков, три партии завершила вничью и потерпела только одно поражение от будущей чемпионки. С 6,5 очками она заняла третье место. Золото и серебро завоевали москвички Варвара Макеева (7,5 очка) и Любовь Фролова (7).

Тренируется Кристина Завиваева под руководством Антона Яценко.