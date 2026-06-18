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Кейн обошел Роналду по голам на чемпионатах мира по футболу

На счету англичанина 10 голов на мировых первенствах, у португальца — 8.

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальского форварда Криштиану Роналду по количеству мячей, забитых в матчах чемпионатов мира по футболу.

Кейн оформил дубль в первом тайме встречи первого тура группового этапа против команды Хорватии. Англичанин довел число голов на чемпионатах мира до 10. На счету Роналду, который не смог забить на старте мирового первенства — 2026, на данный момент 8 мячей.

Кроме того, Кейн стал вторым английским игроком после Дэвида Бекхэма, забившим на трех разных чемпионатах мира.

Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую «Баварию», до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий с 80 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира в России Кейн 6 раз поразил ворота соперников, став лучшим по этому показателю на том турнире.