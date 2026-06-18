Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США документ с подписью Сталина ушел с молотка за $13,8 тыс

В описании указывается, что на нем стоит пометка «совершенно секретно».

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Подписанный советским лидером Иосифом Сталиным документ от сентября 1944 года был продан на аукционе RR Auction почти за $14 тыс.

Согласно информации аукционного дома, лот под названием «Датированный периодом Второй мировой войны документ о защите освобожденной Восточной Европы с подписью Иосифа Сталина» ушел с молотка за $13 764.

В описании документа указывается, что на нем стоит пометка «совершенно секретно», содержится информация о вооружениях, которые предполагалось использовать для защиты Таллина, Риги и Варшавы, а «в верхней части [первого листа] находится подпись Сталина, сделанная синим карандашом».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше