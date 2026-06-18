В США документ с подписью Сталина ушел с молотка за $13,8 тыс

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Подписанный советским лидером Иосифом Сталиным документ от сентября 1944 года был продан на аукционе RR Auction почти за $14 тыс.
Согласно информации аукционного дома, лот под названием «Датированный периодом Второй мировой войны документ о защите освобожденной Восточной Европы с подписью Иосифа Сталина» ушел с молотка за $13 764.
В описании документа указывается, что на нем стоит пометка «совершенно секретно», содержится информация о вооружениях, которые предполагалось использовать для защиты Таллина, Риги и Варшавы, а «в верхней части [первого листа] находится подпись Сталина, сделанная синим карандашом».