В США документ с подписью Сталина ушел с молотка за $13,8 тыс

В описании документа указывается, что на нем стоит пометка «совершенно секретно», содержится информация о вооружениях, которые предполагалось использовать для защиты Таллина, Риги и Варшавы, а «в верхней части [первого листа] находится подпись Сталина, сделанная синим карандашом».