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Невролог Шевцова: мигрень с аурой увеличивает риски развития инсульта

Мигрень — неврологическое заболевание, проявляющееся интенсивной головной болью.

Источник: Комсомольская правда

Мигрень с аурой — зрительными и сенсорными симптомами — повышает риск инсульта примерно в два раза, при этом курение и повышенное давление создают дополнительную опасность. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила заместитель главврача Университетской клинической больницы № 3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

Специалист уточнила, что мигрень является неврологическим заболеванием, проявляющимся интенсивной головной болью. При этом перед приступом головной боли или во время него может возникать аура — вспышки света или темные пятна перед глазами, затуманенность зрения.

«По усредненным данным исследований, мигрень с аурой повышает риск инсульта примерно в два раза. Однако важно внимательно оценивать индивидуальные факторы риска», — предупредила Шевцова.

Телеканал «Царьград» рассказал, какие продукты могут вызывать мигрень. Среди них — выдержанные сыры, колбасные изделия, алкогольные напитки, шоколад и цитрусовые фрукты. Кроме того, чрезмерное употребление кофеина также может провоцировать головную боль.