Сальдо: атакованные ВСУ мосты в Херсонской области восстановят

ВСУ с начала июня усилили удары по дорогам и мостам в Херсонской области, в том числе по федеральной трассе «Новороссия». Так, несколько раз за две недели атакам подвергся мост в районе Чонгара на границе с Крымом, из-за чего приостановлена работа автомобильного пункта пропуска «Джанкой». Кроме того, поврежден мост на Арабатской стрелке. Вдоль дорог также усилена работа ПВО и мобильных огневых групп для поражения украинских беспилотников.