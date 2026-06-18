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Сальдо: атакованные ВСУ мосты в Херсонской области восстановят

По словам главы региона, также организуют альтернативные маршруты.

ГЕНИЧЕСК, 17 июня. /ТАСС/. Мосты по пути в Крым и на Арабатскую стрелку Херсонской области, которые получили повреждения при атаках БПЛА ВСУ, будут восстановлены, также организуют альтернативные маршруты. Об этом сообщил журналистам губернатор Владимир Сальдо.

«Я уже был на мостах, уже есть технические решения. Мосты будут, те, которые повреждены, восстановлены. Вместе с теми, которые будут восстановлены, будут созданы альтернативные варианты перемещения», — подчеркнул он.

Сальдо отметил, что киевский режим усилил террор против мирных жителей, так как терпит неудачи на поле боя. «В ближайшее время напряжение на дорогах будет снято, потому что будут применены те технологии, которые создадут более безопасные условия для движения по дорогам», — подчеркнул он.

ВСУ с начала июня усилили удары по дорогам и мостам в Херсонской области, в том числе по федеральной трассе «Новороссия». Так, несколько раз за две недели атакам подвергся мост в районе Чонгара на границе с Крымом, из-за чего приостановлена работа автомобильного пункта пропуска «Джанкой». Кроме того, поврежден мост на Арабатской стрелке. Вдоль дорог также усилена работа ПВО и мобильных огневых групп для поражения украинских беспилотников.

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