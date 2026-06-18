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Роналду прокомментировал ничью против сборной ДР Конго на старте ЧМ

Встреча сборных Португалии и ДР Конго завершилась со счетом 1:1.

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии рассчитывали на иной результат матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды ДР Конго, однако у них есть шанс исправить свое положение в дальнейших играх. Такое мнение высказал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в X.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Португалии не смогла обыграть команду ДР Конго на старте турнира (1:1).

«Это не то начало, на которое мы рассчитывали, но это далеко не конец, — написал Роналду. — Держите голову высоко и сосредоточьтесь на следующей игре».

В следующем туре сборная Португалии сыграет против команды Узбекистана. Встреча пройдет 23 июня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

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