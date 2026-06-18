Кейн повторил рекорд сборной Англии по числу голов на чемпионатах мира

Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую «Баварию», до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий с 81 голом является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира в России Кейн 6 раз поразил ворота соперников, став лучшим по этому показателю на том турнире.