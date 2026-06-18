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Кейн повторил рекорд сборной Англии по числу голов на чемпионатах мира

Форвард забил 10-й мяч и сравнялся с Гари Линекером.

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Гарри Кейн отметился дублем в матче против команды Хорватии и повторил рекорд сборной Англии по количеству забитых мячей на чемпионатах мирах по футболу, который до этого единолично принадлежал Гари Линекеру.

На счету нападающих теперь по 10 голов на мировых первенствах. Каждый из них провел 12 матчей на турнире. Кейн стал 16-м игроком, который достиг отметки в 10 голов на чемпионатах мира.

Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую «Баварию», до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий с 81 голом является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира в России Кейн 6 раз поразил ворота соперников, став лучшим по этому показателю на том турнире.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.

Ранее ТАСС сообщал, что Кейн установил рекорд чемпионатов мира по количеству реализованных пенальти.

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