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Россиянам рассказали, как заподозрить наличие плесени в квартире

Аллерголог Логина: чихание и насморк могут указывать на плесень в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы могут не замечать наличие плесени в квартире, так как она может скрываться под обоями или в бытовой технике. Однако о наличии спор в воздухе могут говорить проблемы с дыханием, об этом рассказала NEWS.ru иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

— Наличие плесени проявляется чаще всего в виде ингаляционных симптомов: заложенность носа, ринорея и чихание. Кожные проявления возникают реже, — сказала врач.

Она напоминал, что всю бытовую технику надо регулярно мыть, а также следует обрабатывать лимонной кислотой, которая убивает плесень.

KP.RU отметил, что самый эффективный способ борьбы с плесенью — постоянная ликвидация условий для ее появления и роста. Следует регулярно вытирать пыль и мыть полы в квартире, но обязательно высушивать следы влажной уборки. Проветривать все помещения. Особенно внимательно следите за ванными комнатами и кухнями.