Россиянам рассказали, как заподозрить наличие плесени в квартире

Жильцы могут не замечать наличие плесени в квартире, так как она может скрываться под обоями или в бытовой технике. Однако о наличии спор в воздухе могут говорить проблемы с дыханием, об этом рассказала NEWS.ru иммунолог-аллерголог Надежда Логина.