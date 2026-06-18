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Симоньян заявила, что ИИ может изменить человечество при бесконтрольном развитии

Симоньян высказалась о неконтролируемом развитии ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Бесконтрольное развитие ИИ может уничтожить человечество. Однако Китай как технологическая держава способен найти решение этой проблемы. Об этом заявила глава телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью профессору Чжан Вэйвэй.

Симоньян признала значимость искусственного интеллекта для прогресса в медицине, однако указала на отсутствие каких-либо гарантий того, что ИИ не выйдет из-под контроля.

«Но то, что я читаю, и то, что мы видим, мы с опаской, и я лично, относимся к тому, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля, может изменить человечество», — сказала журналистка.

Симоньян добавила, что ИИ должен быть помощником в борьбе со смертью и голодом, но человек не должен ему подчиняться.

Немногим ранеее Симоньян назвала милосердие главной чертой российского президента Владимира Путина.

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