Криштиану Роналду установил два антирекорда в матче против ДР Конго

Криштиану не забивал в пяти матчах Евро-2024 и четырёх играх чемпионата мира 2022 года. Безголевая серия Роналду началась после матча с Ганой на чемпионате мира 2022 года. С тех пор форвард не смог отличиться во встречах с Уругваем, Южной Кореей, Швейцарией и Марокко на мундиале в Катаре, а также в матчах Евро-2024 против Чехии, Турции, Грузии, Словении и Франции.