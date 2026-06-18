Криштиану Роналду установил два антирекорда в матче против ДР Конго

41-летний форвард провёл весь матч первого тура чемпионата мира 2026 года против сборной ДР Конго. Игра завершилась со счётом 1:1, а Роналду не отметился результативными действиями.
Криштиану не забивал в пяти матчах Евро-2024 и четырёх играх чемпионата мира 2022 года. Безголевая серия Роналду началась после матча с Ганой на чемпионате мира 2022 года. С тех пор форвард не смог отличиться во встречах с Уругваем, Южной Кореей, Швейцарией и Марокко на мундиале в Катаре, а также в матчах Евро-2024 против Чехии, Турции, Грузии, Словении и Франции.
Также Роналду установил ещё один антирекорд — лишь 25 раз коснулся мяча. Это минимальный показатель для португальца за полные игры на чемпионат мира и Европы.
При этом он установил два рекорда — стал самым возрастным полевым игроком стартового состава в истории ЧМ, а также догнал аргентинца Лионеля Месси по числу участий в чемпионатах мира (по шесть).
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