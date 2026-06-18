Суд арестовал миллиардера Трабера по обвинению в убийстве депутата в 2020 году

Трабера обвиняют в убийстве депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном обороте оружия (ст. 105 ч.2 п. «ж», «з» и ст. 222 ч.4 УК). Ранее по этим же статьям суд заключил под стражу предполагаемого исполнителя преступления — Алисултана Надирбекова.