Россияне стали чаще работать по ненормированному графику

«По официальным данным, ненормированный рабочий день закреплен примерно у 15−20% работников. Однако фактически в режиме постоянной готовности доделывать задачи после работы сегодня находится 45−50% офисных сотрудников крупных городов, а среди работников IT, финансов и консалтинга — до 70%», — отметила она.