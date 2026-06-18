МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании

Таким образом, церемония, которая планировалась на 19 июня в Швейцарии, отменена. О подписании договора также сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников. По его словам, меморандум вступил в силу.
По данным СМИ, стороны зафиксировали намерение уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга. Отдельно прописан пункт о невмешательстве во внутренние дела государств.
Американская сторона вместе с ближневосточными союзниками должна подготовить программу восстановления Исламской Республики. Нижняя планка финансирования установлена на уровне 300 миллиардов долларов.
Вашингтон берёт на себя обязательство отменить санкции против Тегерана. Точные сроки определят в финальном соглашении.
Также среди договоренностей значится обязательство Тегерана не взимать плату за проход судов. Детали реализации этих пунктов раскроют позже.
Как сообщалось ранее, Вашингтон берёт на себя обязательство немедленно приступить к отмене морской блокады Ирана, полностью завершив эту процедуру в 30-дневный срок. Кроме того, после заключения итогового соглашения США в течение 30 дней выведут свои войска из зоны, граничащей с иранской территорией. Тегеран, со своей стороны, гарантирует приложить максимум усилий для обеспечения бесплатного и безопасного транзита торговых судов между Персидским и Оманским заливами в ближайшие 60 дней. Положения документа также охватывают процесс разминирования и ликвидации любых препятствий для возобновления навигации.
Напомним, 28 февраля Соединённые Штаты совместно с Израилем начали масштабную военную операцию против Ирана, в ходе которой в результате серии авиаударов по резиденции в Тегеране был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ на эти удары Иран нанёс ракетные и беспилотные удары по израильским городам и американским военным базам в регионе, что ознаменовало начало полномасштабного конфликта, который продлился несколько месяцев и привёл к многочисленным жертвам, включая гибель американских военнослужащих, а также к значительным потрясениям на мировых энергетических рынках.
Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.