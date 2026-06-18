МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании

Напомним, 28 февраля Соединённые Штаты совместно с Израилем начали масштабную военную операцию против Ирана, в ходе которой в результате серии авиаударов по резиденции в Тегеране был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ на эти удары Иран нанёс ракетные и беспилотные удары по израильским городам и американским военным базам в регионе, что ознаменовало начало полномасштабного конфликта, который продлился несколько месяцев и привёл к многочисленным жертвам, включая гибель американских военнослужащих, а также к значительным потрясениям на мировых энергетических рынках.