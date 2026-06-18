МИД Ирана сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с США: что известно

Ранее США, Иран и Пакистан заявили, что готовы подписать соглашение о прекращении огня. Это будет временное перемирие, в рамках которого стороны продолжат думать над тем, как разблокировать Ормузский пролив и что делать с работой Тегерана по мирному атому.