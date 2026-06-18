Эрнст получил специальный приз фестиваля сериалов «Пилот» за вклад в индустрию

Во время видеосвязи за спиной Эрнста были видны плакаты сериала «Лиля», премьера которого запланирована на эту осень. «Я редко бываю доволен своей работой, но в этот раз я очень доволен. Надеюсь, вам понравится этот проект. Спасибо за приз и за внимание. Желаю вам отличной работы на “Пилоте”, много впечатлений, новых контактов и проектов, пусть все будет хорошо. И, несмотря на прямое включение, попробуйте посоревноваться с нами», — заключил Эрнст.