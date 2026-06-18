Эрнст получил специальный приз фестиваля сериалов «Пилот» за вклад в индустрию

ИВАНОВО, 18 июня. /ТАСС/. Специальный приз VIII Российского фестиваля сериалов «Пилот» за вклад в развитие российской сериальной индустрии получил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, передает корреспондент ТАСС. Церемония открытия прошла в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново.
«На открытии мы всегда традиционно вручаем специальный приз. Та любовь, с которой лауреат относится к своим проектам, та глубина погружения в каждое придуманное и сделанное им кино и та неимоверная вера в то, что он всегда делает, является примером для многих в этой индустрии. Специальный приз за вклад в развитие российской сериальной индустрии вручается продюсеру Константину Эрнсту», — сказал владелец фестиваля, генеральный директор Red Carpet Studio Антон Калинкин.
Эрнст подключился к церемонии по видеосвязи и поприветствовал собравшихся. В ходе своей речи продюсер вспомнил свои знаковые проекты начиная с 1998 года.
Во время видеосвязи за спиной Эрнста были видны плакаты сериала «Лиля», премьера которого запланирована на эту осень. «Я редко бываю доволен своей работой, но в этот раз я очень доволен. Надеюсь, вам понравится этот проект. Спасибо за приз и за внимание. Желаю вам отличной работы на “Пилоте”, много впечатлений, новых контактов и проектов, пусть все будет хорошо. И, несмотря на прямое включение, попробуйте посоревноваться с нами», — заключил Эрнст.
Награду от его имени получил руководитель Дирекции кинопоказа АО «Первый канал» Сергей Титинков. «Все, кто работает с Константином Львовичем, знают, что эта награда заслужена, он — великий человек. Он умеет вдохновлять и стимулировать к достижению поставленной цели. Любимая поговорка Константина Львовича: невозможное — это то, чего вы плохо захотели. Поэтому желаю вам хотеть невозможного», — сказал он.
О фестивале.
В 2026 году на смотре представлены 21 игровой сериал, 12 документальных проектов и шесть продолжений уже известных зрителям сериалов в рамках новой программы «Вторые сезоны». Конкурс игровых сериалов оценят режиссеры Нурбек Эген, Анна Кузнецова и Никита Власов, а также шоураннер сериала «Фишер» Сергей Кальварский. В жюри документального конкурса вошли режиссер Владимир Головнев, доцент кафедры неигрового фильма ВГИКа Светлана Музыченко и главный редактор Doc.ru Илона Егиазарова.
Фестиваль «Пилот», который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области. ТАСС — генеральный информационный партнер.