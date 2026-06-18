С 1 июля повысят пенсии. Кто станет получать больше и на сколько

— В целом считаю правильным, когда все положенные пенсионерам доплаты и перерасчёты назначаются в беззаявительном порядке. Пожилой человек не должен разбираться в сложных процедурах, собирать справки и доказывать государству своё право на выплаты, которые ему уже положены по закону. При этом тема пенсионного обеспечения остаётся одной из самых чувствительных. Ко мне регулярно обращаются военные пенсионеры, педагоги, медицинские работники и другие категории граждан, которые сталкиваются с различными ограничениями при назначении и получении пенсий. Поэтому важно не только своевременно проводить индексации и перерасчёты, но и устранять нормы, которые люди справедливо считают несправедливыми, — отметил Александр Аксёненко.