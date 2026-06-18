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В ЕС обсуждают идею пересмотра выданных россиянам шенгенских виз и ВНЖ

Евросоюз пока не согласовал ограничения по действующим визам россиян.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза с весны обсуждают возможность пересмотра ранее выданных гражданам России шенгенских виз и видов на жительство. Об этом ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах.

«С марта-апреля обсуждается идея пересмотреть решения касательно действующих шенгенских виз и ВНЖ, выданных российским гражданам, но пока что договориться об этом они не смогли», — сказал инсайдер.

Источник отметил, что в числе критериев для пересмотра — сведения о прежней работе в российских компаниях, публичной позиции по СВО и отношении к политическому курсу ЕС. В качестве официального обоснования подобных мер могут быть использованы якобы «соображения безопасности».

Напомним, Еврокомиссия готовит ужесточение визовой политики для граждан России, Белоруссии и Ирана. Новые меры предусматривают введение критериев для отказа в визах по «соображениям безопасности».

Ранее депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова назвала глупой идею запрета въезда россиян в Евросоюз.

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