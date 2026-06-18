Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кейн стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по реализованным пенальти

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по количеству реализованных пенальти. В матче первого тура группового этапа против Хорватии он забил с 11-метровой отметки в пятый раз на мундиалях.

Источник: Life.ru

До этого матча Кейн делил первое место по числу забитых пенальти с четырьмя футболистами — португальцем Эйсебио, нидерландцем Робом Ренсенбринком, а также аргентинцами Габриэлем Батистутой и Лионелем Месси. Теперь он единолично возглавляет этот список. Месси остаётся единственным действующим игроком из этой пятёрки.

В матче с Хорватией Кейн оформил дубль, теперь в его 10 голов на чемпионатах мира. Форвард «Баварии» обошёл Криштиану Роналду в списке лучших снайперов ЧМ. Среди англичан на мундиалях столько же забивал только Гари Линекер. В игре идёт 84-я минута, счёт 3:2 в пользу родоначальников футбола.

Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую «Баварию», до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Кейн забил больше всех мячей на чемпионате мира в России — 6.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.