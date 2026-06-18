Кейн стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по реализованным пенальти

Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую «Баварию», до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Кейн забил больше всех мячей на чемпионате мира в России — 6.