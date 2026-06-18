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В Польше раскрыли подлые планы Киева перед важными встречами: что вытворяет Украина

MP: Киев развернул пиар-кампанию перед G7 ради помощи от Запада.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии саммита «Большой семерки» (G7) Украина развернула пиар-кампанию с целью заручиться дополнительной поддержкой со стороны западных стран. Об этом пишет издание Mysl Polska.

«Украинские власти перед важными встречами (группа Рамштайн, саммит G7) разворачивают масштабную медийную кампанию, призванную убедить Запад в целесообразности дальнейшей поддержки украинских войск», — говорится в сообщении.

Как отмечает автор материала, реальное положение ВСУ ухудшается. Однако Киев продолжает врать, чтобы не лишиться западных денег.

Утверждается, что инициатива исходит от Владимира Зеленского и его команды. Они, по мнению автора, прекрасно понимают, что с завершением конфликта их дни у власти будут сочтены, и поэтому пытаются остаться у руля любыми доступными способами.

В Кремле не раз отмечали, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он может приехать в Москву.

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