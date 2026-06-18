Росконгресс: форум РФ — АСЕАН сформировал фундамент тесного сотрудничества

«В программе делового форума приняли участие представители из 17 стран. Участие премьер-министров Малайзии, Таиланда и Вьетнама в программе форума свидетельствует о серьезном интересе наших геополитических союзников к расширению и укреплению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере. Деловой форум сформировал фундамент крупной и влиятельной международной дискуссионной платформы для предметного и профессионального обсуждения магистральных направлений развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и государствами АСЕАН, а также взаимодействия в рамках партнерства ЕАЭС — АСЕАН», — приводятся в пресс-релизе слова советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению Саммита Россия — АСЕАН Антона Кобякова.