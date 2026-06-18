Росконгресс: форум РФ — АСЕАН сформировал фундамент тесного сотрудничества

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Деловой форум Россия — АСЕАН сформировал фундамент влиятельной международной дискуссионной платформы для обсуждения развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между РФ и государствами АСЕАН. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс, имеющемся в распоряжении ТАСС.
«В программе делового форума приняли участие представители из 17 стран. Участие премьер-министров Малайзии, Таиланда и Вьетнама в программе форума свидетельствует о серьезном интересе наших геополитических союзников к расширению и укреплению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере. Деловой форум сформировал фундамент крупной и влиятельной международной дискуссионной платформы для предметного и профессионального обсуждения магистральных направлений развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и государствами АСЕАН, а также взаимодействия в рамках партнерства ЕАЭС — АСЕАН», — приводятся в пресс-релизе слова советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению Саммита Россия — АСЕАН Антона Кобякова.
Там также отмечается, что программа форума была построена вокруг четырех ключевых направлений: традиционные духовно-нравственные ценности и модели государственно-религиозных отношений в России и странах АСЕАН; развитие сотрудничества в области информационных технологий и ИИ; международная торговля, обеспечение продовольственной безопасности и транспортно-логистическая связанность России и стран АСЕАН; взаимодействие по линии ЕАЭС — АСЕАН в области энергетики, инфраструктуры и промышленной кооперации.
«На площадке делового форума был подписан ряд документов, среди которых: Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Вьетнама и Союзом “Торгово-промышленная палата Республики Татарстан”, соглашение о стратегическом сотрудничестве и технологической кооперации между компаниями ООО “ЦентрИнжиниринг” (Россия) и Metalco Aviation TechnologyLtd. И соглашение о стратегическом сотрудничестве и технологической кооперации между компаниями ООО “ЦентрИнжиниринг” (Россия) и WUXI Heyi Power System CO., LTD», — говорится в сообщении.
Организатором делового форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер делового форума Россия — АСЕАН.