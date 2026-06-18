Жил в палатке среди картелей: разыскиваемого россиянина вернули на родину

Объявленный в розыск гражданин России был передан российским правоохранительным органам после задержания в Мексике. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, передача мужчины состоялась в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Россиянин находился в федеральном розыске с 2025 года по инициативе УМВД России по Липецкой области.
Как уточнили в МВД, мужчину обнаружили мексиканские правоохранители во время рейда в малонаселенной местности на севере страны. Он проживал в палатке в районе, где фиксируется активность боевиков преступных картелей.
После задержания мексиканская сторона выразила готовность содействовать возвращению разыскиваемого в Россию. Для этого были организованы необходимые межведомственные процедуры.
По информации МВД, передача фигуранта стала результатом взаимодействия Национального центрального бюро Интерпола МВД России, сотрудников посольства РФ в Мексике и мексиканской миграционной службы.
После завершения согласований мужчину доставили в Россию для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности в рамках расследуемого дела.
В МВД подчеркнули, что процедура передачи была проведена в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов, что позволило обеспечить возвращение разыскиваемого гражданина на территорию России для проведения дальнейших процессуальных действий.
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