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Bloomberg: Трамп хочет наладить производство ракет для Украины в ЕС

На фоне истощения американских запасов из-за конфликта в Иране Трамп заговорил о ракетах для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к американским оборонным предприятиям с предложением организовать лицензионное производство ракет для Украины на европейских мощностях и непосредственно на украинской территории. Такое решение рассматривается на фоне сокращения американских арсеналов, вызванного конфликтом в Иране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников.

«Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности ракеты-перехватчики, способные останавливать российские баллистические ракеты, которые умеют производить только США», — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что США уже практикуют производство отдельных видов вооружений за пределами своей территории, включая ракеты Patriot. При этом Вашингтон в целом относится к подобным лицензиям осторожно из-за патентов и логистики.

В мае киевский главарь Владимир Зеленский запросил у США предоставить Украине лицензию на производство ракет для зенитных ракетных систем Patriot.

Немногим ранее американский президент заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос киевского режима на производство ракет США.

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