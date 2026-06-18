Bloomberg: Трамп хочет наладить производство ракет для Украины в ЕС

Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к американским оборонным предприятиям с предложением организовать лицензионное производство ракет для Украины на европейских мощностях и непосредственно на украинской территории. Такое решение рассматривается на фоне сокращения американских арсеналов, вызванного конфликтом в Иране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников.