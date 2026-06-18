В Хабаровском крае 800 абитуриентов ждут в новом строительном кластере

В Хабаровском крае 20 июня начнётся первый набор студентов в кластер «Строительство», созданный по федеральному проекту «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». В новом учебно-производственном объединении готовы принять 800 абитуриентов, сообщили в министерстве образования и науки края.
Кластер будет готовить кадры для строительной отрасли вместе с колледжами, техникумами и работодателями. К проекту присоединились Хабаровский технический колледж, Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства, а также Комсомольский-на-Амуре строительный колледж имени Героя России Е. А. Яна.
Абитуриенты смогут выбрать специальности, которые сейчас востребованы на рынке труда. Среди направлений — строительство и эксплуатация зданий и сооружений, отделочные и декоративные работы, ремонт и обслуживание инженерных систем ЖКХ, а также подготовка мастеров общестроительных работ.
Для будущих студентов обновляют учебно-производственные мастерские. В 2026 году отремонтируют более 1000 квадратных метров помещений, где появятся пять современных лабораторий и полигон. Будущие геодезисты смогут отрабатывать навыки внешнего пилотирования беспилотников самолётного типа, а в мастерских будут использовать 3D-строительный принтер.
В крае уже работают шесть образовательно-производственных кластеров «Профессионалитета». В этом году ещё четыре техникума региона выиграли федеральные гранты по 100 млн рублей каждый на создание новых кластеров — в лесной промышленности, транспортной отрасли, информационных технологиях и горнодобыче.
Приёмная кампания в учреждения среднего профессионального образования стартует 20 июня и продлится до 15 августа. Абитуриентов будут ждать 30 профессиональных образовательных организаций края, включая 27 краевых и три негосударственные.