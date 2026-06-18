В Хабаровском крае 800 абитуриентов ждут в новом строительном кластере

В крае уже работают шесть образовательно-производственных кластеров «Профессионалитета». В этом году ещё четыре техникума региона выиграли федеральные гранты по 100 млн рублей каждый на создание новых кластеров — в лесной промышленности, транспортной отрасли, информационных технологиях и горнодобыче.