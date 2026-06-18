18 июня в календаре: Всемирный день гармонии, международный день пикника и день клубники

Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным — ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки — то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.