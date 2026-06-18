18 июня в календаре: Всемирный день гармонии, международный день пикника и день клубники

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.
Дорофеев день.
В этот день чествуют священномученика Дорофея Тирского, жившего в 3−4 веках. Дорофей служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане он скрывался от язычников; вернуться в Тир епископ смог только после того, как на трон взошел император Константин, издавший Миланский эдикт.
Такое название получил документ, провозглашавший религиозную терпимость на территории Римской империи. Дорофей управлял своей епархией около 50 лет. Однако ему не суждено было умереть от старости: в период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.
Святой Дорофей считается автором «Синопсиса» — собрания сказаний о житии пророков и апостолов. В нем содержится один из вариантов списка апостолов от семидесяти (так принято называть учеников Иисуса Христа, а также их непосредственных учеников; считается, что они были избраны в последний год земной жизни Спасителя).
На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году — «воробьиные». Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Существовала поговорка: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий». Говорили, что счастье приходит во сне в виде красной девицы или доброго молодца, а беда оборачивается старухой с клюкой.
Желтые и голубые цветы сон-травы распускаются по ночам. Собирать ее просто так нельзя — нужно знать специальные заговоры. Считалось, что узнать «правильную» сон-траву можно, опустив ее в ключевую воду в полнолуние: она непременно должна зашевелиться.
С сон-травой были связаны и другие поверья. Люди считали, что нечистая сила обходит ее за 12 верст. Поэтому в старинном травнике говорилось: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь — добро наживать; а хоромы строить — под угол класть, спокойно жить».
Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным — ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки — то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.
События.
1817 год — в Лондоне состоялось открытие моста Ватерлоо.
1880 год — в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину.
1889 год — запатентована детская коляска.
1932 год — основана Международная Федерация баскетбольных ассоциаций FIBA.
1937 год — начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Ванкувер.
1939 год — на могиле Тараса Шевченко в Каневе установлен бронзовый памятник.
1955 год — опубликован первый номер литературно-художественного журнала «Юность» (18+).
1959 год — состоялась первая в мире трансатлантическая телевизионная передача из Англии в США.
1960 год — вышел первый номер еженедельника «За рубежом» (18+).
1972 год — катастрофа самолёта «Трайдент» под Лондоном, погибли 118 человек.
1979 год — СССР и США подписали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2.
1995 год — в программе Первого канала «Один на один» (18+) с Александром Любимовым Владимир Жириновский во время дебатов облил Бориса Немцова апельсиновым соком.
2006 год — запуск первого казахстанского геостационарного спутника «Казсат» с космодрома Байконур.
2023 год — крушение батискафа «Титан» в Атлантическом океане.
В этот день родились.
Иван Гончаров (1812 — 1891 г.), русский писатель.
Александр Киселев (1838 — 1911 г.), русский живописец-пейзажист, передвижник.
Владимир Образцов (1874 — 1949 г.), российский и советский ученый в области транспорта, академик.
Эдуар Даладье (1884 — 1970 г.), французский политический деятель, премьер-министр Франции в 1930-х годах.
Бланш Свит (1896 — 1986 г.), американская актриса, звезда немого кино.
Варлам Шаламов (1907 — 1982 г.), советский прозаик и поэт.
Виталий Гольданский (1923 — 2001 г.), советский ученый физико-химик, академик.
Юрий Соломин (1935 г.), советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, общественный деятель.
Пол Маккартни (1942 г.), британский музыкант, певец, композитор, один из основателей группы The Beatles.
Лех Качиньский (1949 — 2010 г.), 8-й президент Польши.
Ярослав Качиньский (1949 г.), премьер-министр Польши, брат-близнец Леха Качиньского.
Александр Соловьёв (1950 г.), российский государственный деятель.
Изабелла Росселлини (1952 г.), итальянская киноактриса и модель.
Валентина Лутаева (1956 — 2023 г.), советская гандболистка, олимпийская чемпионка.
Сергей Степанченко (1959 г.), советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист РФ.
Игорь Золотовицкий (1961 — 2026 г.), советский и российский актёр театра и кино, педагог, народный артист РФ.
Курт Браунинг (1966 г.), канадский фигурист, хореограф, 4-кратный чемпион мира в одиночном катании.
Народные приметы.
Если в облачный день солнце перед закатом ярко засияло, ненастье будет продолжительным. Ветер с севера — к ясному дню, с северо-запада — к сырому лету. Дятел поет — дождь вещает. Если погода теплая и ясная — зерно будет крупным. Муравьи спешно среди дня заделывают входы — будет дождь. Сова с вечера и всю ночь кричит — завтра осадки. Пауков много — погода будет хорошей. Если тепло и ясно сегодня — будет зерно крупное и здоровое. Большие росы — к отличному урожаю хлеба, туман над водой — к урожаю грибов. Трава сильнее обычного пахнет — скоро дождь пойдет. Костяника свои листики закрутила вниз — к пригожему дню. Лютики при пасмурном небе открыты — дождя не будет. К этому дню относили начало воробьиных ночей — самых коротких в году. Ночью зацветала мистическая сон-трава и цвела голубыми, желтыми и бирюзовыми цветами. На Дорофея утро вчера мудренее, потому что под головой сон-трава лежит. Не мудрен сон на Дорофея, да вещий.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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