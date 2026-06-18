СМИ: Семью Усольцевых могли убить и захоронить в известняке

Экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко заявил, что если россиян не найдут до середины июня, то искать дальше будет бесполезно. По мнению эксперта, если бы пропавшие провалились в щель между камней, то запах разлагающихся тел уже бы давно привлек внимание животных и людей.