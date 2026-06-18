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СМИ: Семью Усольцевых могли убить и захоронить в известняке

Анонимный источник из следственной группы выдвинул криминальную версию об исчезновении семьи Усольцевых, которую с сентября 2025 года ищут в тайге Красноярского края. В беседе с телеканалом «Царьград» он предположил, что семья стала жертвой расправы.

Анонимный источник из следственной группы выдвинул криминальную версию об исчезновении семьи Усольцевых, которую с сентября 2025 года ищут в тайге Красноярского края. В беседе с телеканалом «Царьград» он предположил, что семья стала жертвой расправы.

По данным источника, версия о падении в ущелье уже не рассматривается. Есть вероятность, что Усольцевых могли захоронить в известняке, что объясняет их бесследное исчезновение.

— В любом случае, мы будем искать их, пока не найдём. Чтобы выяснить, как именно погибли эти люди, — заявил источник.

При этом у сотрудников органов, задействованных в расследовании, нет оснований полагать, что Усольцевы живы и сами по каким-либо причинам скрылись. Следствие намерено продолжить поиски, пока не будут найдены тела.

Экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко заявил, что если россиян не найдут до середины июня, то искать дальше будет бесполезно. По мнению эксперта, если бы пропавшие провалились в щель между камней, то запах разлагающихся тел уже бы давно привлек внимание животных и людей.

Кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что семья Усольцевых могла работать на иностранную разведку и покинуть Россию, чтобы скрыться от правоохранителей и запутать следствие.

4 июня в СК сообщили, что поиски продлятся до 9 июня. После этого их приостановят.