Сопровождавшая детей жительница Речицы рассказала о событиях после удара ВСУ

Анисимова добавила, что сама она держалась ради детей и смогла позволить себе эмоции только тогда, когда в сопровождении конвоя автобусы с белорусскими детьми отправились назад в Гомельскую область. «Я держалась до последнего, я с ними шутила и водила их в игры всякие играть, не давала вообще никак грустить. Я родителям делала фотоотчеты абсолютно везде, что с нами происходит (ВКонтакте замечательно грузит в России), — с фотками, — сказала она. — Я максимально держала себя, пока нас не забрали конвоем. [Тогда] я села — и все, у меня просто слезы ручьем. Мы очень сильно переживаем и реально молимся за людей, которые пострадали и еще остались там, мы желаем им скорейшего возвращения».