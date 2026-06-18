Сопровождавшая детей жительница Речицы рассказала о событиях после удара ВСУ

РЕЧИЦА /Гомельская область, Белоруссия/, 18 июня. / ТАСС/. Сопровождавшая ехавших в Геленджик белорусских детей жительница Речицы Снежана Анисимова рассказала журналистам, как реагировали ее воспитанники после удара ВСУ и как она удерживала их от испуга и паники.
«Мы подъехали к заправке, когда поступило сообщение, что наш второй автобус подвергся нападению. Нас отвели, взрослым людям рассказали про ситуацию. Мы, не поднимая панику, сказали детям, что все в порядке, чтобы не было переживаний , — рассказала она. — Все наши коллеги — российские, брянские — создали условия для детей, отправили нас в школу, организовали горячее питание, предоставили медиков, зоны отдыха, досуг для детей, чтобы они чувствовали себя нормально. Они тоже были молодцы. Все педагоги вышли в школу, все открыли. В таких условиях сложно говорить про комфорт, но мы нормально себя там чувствовали».
Женщина добавила, что дети, в том числе благодаря созданным российской стороной условиям, смогли справиться со стрессом. «У меня дети все старших возрастов — от 10 лет и старше. Когда я их собрала в тесный круг, я им сразу рассказала всю ситуацию и сразу объяснила, что моя позиция — как можно быстрее уезжать, мы никуда дальше не двигаемся. Все спокойно поддержали, собрали свои маленькие вещички — “все, мы поедем домой”, — продолжила она. — Вот поэтому, как ни странно, [дети] спокойнее, чем многие взрослые. Мне кажется, взрослым было тяжелее».
Анисимова добавила, что сама она держалась ради детей и смогла позволить себе эмоции только тогда, когда в сопровождении конвоя автобусы с белорусскими детьми отправились назад в Гомельскую область. «Я держалась до последнего, я с ними шутила и водила их в игры всякие играть, не давала вообще никак грустить. Я родителям делала фотоотчеты абсолютно везде, что с нами происходит (ВКонтакте замечательно грузит в России), — с фотками, — сказала она. — Я максимально держала себя, пока нас не забрали конвоем. [Тогда] я села — и все, у меня просто слезы ручьем. Мы очень сильно переживаем и реально молимся за людей, которые пострадали и еще остались там, мы желаем им скорейшего возвращения».
Женщина добавила, что она с коллегами изучали заранее маршрут поездки, но к такой ситуации подготовить не могло ничто. «Мы мониторили абсолютно все, первый рейс съездил отлично, они ездили в июне, мои друзья сейчас находятся в Геленджике, там же, у них тоже все хорошо. Мы мониторили все до последнего дня, в понедельник я всем звонила, спрашивала, во вторник уточняла, мы ехали с уверенностью, что все пройдет хорошо, как и у всех наших коллег, которые уже находятся там. Так что это было не то что неожиданно, а даже трудно сказать как», — рассказала она.
ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве Белоруссии, госпитализированы восемь пострадавших, в том числе шесть детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте.